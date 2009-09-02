Україна і Лівія планують спільно будувати малогабаритні літаки для африканських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, можливість співпраці в цьому напрямі була сьогодні обговорена в ході зустрічі української делегації керівників підприємств авіапрому на чолі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з представниками лівійського інвестиційного фонду і керівниками авіаційної галузі Лівії.

За словами голови правління державного авіабудівного концерну «Антонов» Дмитра КІВИ, модель літака, яка може бути запропонована Лівії для спільного будівництва, в Україні вже є. «Це літак маленький, типу Ан-38. Він може експлуатуватися на грунтових аеродромах у складних умовах африканського регіону. Такі літаки у нас є», - сказав Д.КІВА.

Він підкреслив, що сьогодні була досягнута домовленість про те, що експерти з обох боків детального проаналізують це питання, найближчим часом буде підписаний меморандум про співпрацю, в якому, зокрема, будуть передбачені заходи з реалізації цього проекту.

«У найближчі два дні має бути цей меморандум підписаний», - додав Д.Ківа.

Він підкреслив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на тому, щоб співпраця між Україною і Лівією в області авіабудування розвивалася якомога активніше. «У нас активно, як кажуть, торпедує (розвиток співпраці – УНІАН) наш прем`єр-міністр. І саме вона є ініціатором всіх дій з поліпшення співпраці і взаємної довіри між Україною і Лівією, оскільки Африка є величезним ринком для України», - пояснив голова правління концерну «Антонов».

Крім того, він зазначив, що в меморандумі буде також відображено питання про створення спеціального центру з технічного обслуговування і ремонту літаків в Лівії, де на сьогодні знаходиться понад 30 літаків виробництва АНТК ім. Антонова.

Д.КІВА також підкреслив, що на сьогодні експерти аналізують питання, пов`язані з будівництвом цього центру.

Довідка УНІАН. У жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Лівійської і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір про поставки нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці.

Згідно з угодою, літак мав бути поставлений замовнику впродовж трьох місяців з початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася розпочати з другої половини листопада 2005 року.

Літак Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці вилетів до столиці Лівії – Тріполі 22 травня 2009 року, тоді як мав бути переданий Лівії ще в 2006 році. У зв`язку фінансовими труднощами на ХДАВП його будівництво затягнулося майже на три роки. У квітні 2009 року Кабмін виділив Харківському авіапідприємству 160 млн. грн. зі Стабфонду для завершення експортних замовлень.

Раніше ХДАВП одержало від Лівії замовлення на виготовлення двох повітряних госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладений контракт на будівництво в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.