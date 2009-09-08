Стельмах: минулі роки ми купували валюту, тепер продали

Національний банк України не здійснював нової емісії гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на прес-конференції голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Я вам відповідально заявляю: ми ніякої емісії не здійснювали, – сказав В.СТЕЛЬМАХ. – Ми в минулі роки купували валюту – витрачали емісію. Тепер ми продали валюту – одержали гроші… Ми назад у вигляді рефінансування ці гроші віддавали».

За даними голови Нацбанку, з жовтня 2008 року НБУ зі своїх золотовалютних резервів продав близько 20 млрд. дол. за курсом 7 грн./дол., при цьому купувалася ця валюта в середньому по 5,10 грн./дол. «Ось ми і назад віддали гроші в економіку у вигляді рефінансування, у вигляді монетизації ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) тощо», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він зазначив, що обсяг виданого Нацбанком рефінансування становить близько 79 млрд. грн., а монетизація урядових паперів – близько 38 млрд. грн.

«Нічого не давали, тому і така інфляція. Якби давали нову емісію, то інфляція була б не 8,5%», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.