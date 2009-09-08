Донецьку погрожують відключити гарячу воду

Компанія «Донецькміськгаз» через три дні має намір розпочати відключення котельних Донецька через борги з оплати за газ комунально-комерційного підприємства «Донецькміськтепломережа».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськтепломережв, напередодні підприємство одержало від «Донецькміськгазу» офіційне повідомлення про відключення об`єктів теплопостачання міста, якщо протягом найближчих трьох днів не буде погашено борг за газ. Сума заборгованості, яку вимагає погасити постачальник газу, - державна компанія «Газ України», перевищує 120 млн. грн. Якщо цей борг не буде виплачено у найближчий день, газівники розпочнуть «вибірково» відключати котельні міста, внаслідок чого багато районів залишаться без гарячої води.

У зв`язку із ситуацією адміністрація тепломережі застосовує для виконання вимог газової компанії всі ресурси, зазначили в прес-службі

За словами першого заступника директора «Донецькміськтепломережі» Олександра СЕМЧЕНКА, «зараз навіть припинена виплата заробітної плати, і практично всі кошти підприємства прямують на оплату рахунків за газ».

«Але очевидно, що без допомоги жителів Донецька ми не справимося. Зібрати таку суму ми зможемо тільки в тому разі, якщо донеччани повернуть нам усе, що заборгували раніше», - сказав О.СЕМЧЕНКО.

Він додав, що керівництво тепломережі вкотре закликало жителів Донецька терміново погасити свої борги за опалення і гарячу воду. «Тільки так можна уникнути відключення котельних напередодні опалювального сезону», - додав О.СЕМЧЕНКО.