Євро в обмінниках Києва уже продають по 13

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,76 грн./дол., що на 0,5% дешевше, ніж 7 вересня, продають – по 8,91 грн./дол., на 0,2% дешевше.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,65-8,84 грн./дол., продажу – в межах 8,87-8,95 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках майже не змінився порівняно із 7 вересня і становить 12,58/12,85 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,33-12,70 грн./евро, продажу – в межах 12,70-13,00 грн./євро.

Курс купівлі-продажу наявного рубля в комбанках порівняно з 7 вересня теж не змінився – 0,2645/0,2819 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,215-0,275 грн./рубль, продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,76 грн./дол., що на 0,4% дешевше, ніж учора, курс продажу – 8,90 грн./дол., на 0,3% дешевше. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,65-8,80 грн./дол., продажу – в межах 8,87-8,93 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва дещо змінився порівняно з 7 вересня і становить 12,58/12,82 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,33-12,70 грн./євро, продажу – в межах 12,75-13,00 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 7 вересня трохи знизився і становить у середньому 0,2606/0,2837 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,215-0,275 грн./рубль, продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,70/8,90 грн., євро – 12,40/12,85 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,50/8,95 грн., євро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,70/8,90 грн., євро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 вересня, становить: гривні до долара США – 7,995, до євро – 11,456835, до російського рубля – 0,25438.