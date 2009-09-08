Помер В'ячеслав Хурсенко
22:34, 08 вересня 2009Суспільство
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Музикантові було 42 роки
Сьогодні на Волині з невідомих наразі причин помер український співак та автор пісень В`ячеслав Хурсенко. Про це УНІАН стало відомо від його близьких знайомих, які на час розмови не знали деталей. Музикантові було 42 роки.
В`ячеслав Хурсенко - автор і виконавець пісень "Соколята", "На острові чекання", "Сповідь", "Панує ніч", "Я тебе розлюбив", "Віра, Надія, Любов", "Шалений час", "До рідного дому", "Ковток вина".
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