Безпека газових мереж України на рівні 1977 року

За рівнем безпеки газових мереж Україна сповзла до показників 1977 року. Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив колишній головний інженер «Укргазу», один з керівників Асоціації ділової співпраці підприємств газового ринку Михайло МЕЛЕЦЬ.

За його словами, станом на 1 січня 1976 року на 51 тис. газифікованих квартир припадав один нещасний випадок, пов’язаний із газозабезпеченням. Завдяки системній політиці в газовій галузі, станом на 1 січня 1993 р. один нещасний випадок припадав вже на 1 млн. 20 тис. квартир.

«Ми підвищили показник безпеки більш як у 20 разів! А станом на 1 січня поточного року він дорівнює усього 122 тис. 18 квартир. Тобто за останні 15 років рівень безпеки знизився вдесятеро!» — заявив М.МЕЛЕЦЬ.

При цьому він зазначив, що колишня чітка централізована система контролю в газовій галузі зруйнована, і рівень безпеки постійно знижується.

За словами експерта, мережі, які й нині функціонують в Україні, побудовані в 60-ті роки.

«Поки що вони функціонують, але їх постійно необхідно підтримувати. А нинішня система управління газовими господарствами їх просто знищує», — переконаний він.

«Коли на уламках «Укргазу» створювали ДК «Газ України», було видано наказ по «Нафтогазу» про те, що всі функції «Укргазу» має взяти на себе ДК «Газ України». Однак через якийсь час до статуту ДК «Газ України» було внесено зміни. І сьогодні в її документах ви практично не знайдете положень, пов’язаних із безпекою, тривалістю та ефективністю роботи систем газопостачання — превалюють торгові функції», — констатував М.МЕЛЕЦЬ.

При цьому великі надії щодо забезпечення безпеки у газовій галузі він покладає на нещодавно створену компанію «Нафтогазмережі».

«Це підприємство мало стати наступником «Укргазу» того часу та об’єднати функції з газифікації, будівництва, обслуговування, технічного контролю і нагляду, гарантування безпеки доставки газу споживачам, розрахунків за нього», — підкреслив М.МЕЛЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін ухвалою №775 від 10 червня (обнародувано 30 липня) вирішив передати газорозподільні мережі 43 підприємств з газопостачання і газифікації, що перебувають у власності держави, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України».

При цьому уряд доручив НАК «Нафтогаз України» визначити дочірнє підприємство, на баланс якого будуть передані газові мережі.

Цьому підприємству також передані газорозподільні мережі, що перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

4 серпня 2009 року НАК « Нафтогаз України », відповідно до статуту компанії і за узгодженням з Міністерством палива і енергетики України, завершила створення ДП « Нафтогазмережі ».