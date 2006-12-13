СЕС Харківщини попереджають про забруднення водогінних мереж

Санітарно-епідеміологічні служби Харківської області встановили наявність забруднення джерел водопостачання та водогінних мереж в регіоні і виробили рекомендації органам самоврядування щодо покращення ситуації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, ситуацію щодо якості питної води на Харківщині розглянули в обласній санепідемстанції учасники круглого столу «Чисті води».

За інформацією головного державного санітарного лікаря області Івана КРАТЕНКА, аналіз ситуації із питного водопостачання населення Харківщини, стан джерел водопостачання р. Сіверський Дінець, каналу Дніпро-Донбас свідчать, що необхідно привернути увагу органів місцевого самоврядування до цієї проблеми, а також розробити необхідні заходи щодо поліпшення ситуації та добитися їх виконання, щоб не допустити захворювань населення.

За словами І.КРАТЕНКА, вже сьогодні державна санепідслужба області виявляє наявність ентеровірусів у воді р. Сіверський Дінець та у воді каналу «Дніпро-Донбас». У питній воді комунального водогону Харкова виявлено антиген гепатиту «А». Крім того, поінформував головний санлікар, є випадки виявлення у воді джерел питного водопостачання збудників паразитарних захворювань та токсичних хімічних речовин.

Учасники «круглого столу» виробили рекомендації щодо покращення ситуації, які направлені в органи місцевого самоврядування.