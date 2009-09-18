Світовий банк виділив Україні $400 млн. на підтримку банків

Україна одержить від Світового банку 400 млн. доларів на підтримку банківського фінансового сектора. Про це ІТАР-ТАРСповідомили у вашингтонській штаб- квартирі Банку.

В рамках даної програми передбачається виділення двох позик. Перша з них буде направлена на "відновлення стабільності банківського сектора перед лицем кризи, що триває", наголошується у повідомленні. Решта частини коштів піде на "реструктуризацію сектора і зміцнення юридичної бази, що дозволить зробити галузь стійкішою у разі нової кризи".

"Ключовим елементом" даного проекту названо "забезпечення прозорості, що гарантує рекапіталізацію банків за участю приватного капіталу". Крім того, йдеться про зміни, які дозволять "прискорити роботу з нестабільними банками і понизити тягар для платників податків".