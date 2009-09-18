Японські учені створили антисептик, який знищує віруси

Унікальну хімічну речовину, котра після нанесення на меблі або одяг знищує всі потрапляючі на них мікроби і віруси, створили японські вчені з міста Хіросіма.

На цей антисептик покладаються великі сподівання в підвищенні ефективності боротьби з поширенням ряду захворювань, включаючи новий грип, повідомляє NEWSru.

До складу дезинфікуючої речовини входять солі амонію, котрі розводять водою або етанолом, тобто простим спиртом. Досліди показали, що частинки антисептика міцно закріплюються на поверхні і продовжують діяти протягом півроку.

Всі аналогічні засоби, які використовуються в світі на сьогодні, після висихання втрачають антибактеріальну силу.

Винахідник хімічної речовини, професор Хіроки Нікава в інтерв`ю телеканалу NHK заявив, що в продаж новий засіб для дезинфекції надійде ще до кінця року.

"У школах проводяться масштабні санітарні обробки, проте це не заважає поширенню нового грипу, - сказав він. - Я вважаю, що тепер ми зможемо вирішити цю проблему".