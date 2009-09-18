На завтра синоптики обіцяють заморозки

19 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в південній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в південних областях, Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 4-9° тепла, у західних та північних областях місцями на поверхні грунту, а в Карпатах і в повітрі заморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 8-13°, на узбережжі Криму до 17°, вдень 18-23°.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 4-9° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла. По м. Києву температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

18 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва 19°.