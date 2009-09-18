Жванія: долар по 7,5 – це реально

Зміцнення національної валюти до рівня 7,5 грн. за долар, як це прописано в проекті Держбюджету-2010, можливо, якщо в діяльність НБУ не втручатиметься Секретаріат Президента. Таку думку в ефірі програми «Я так думаю» висловив народний депутат Давид Жванія, повідомляє його прес-служба.

«Змінивши політику НБУ, ліквідувавши втручання Секретаріату Президента, ми зможемо прийти до курсу 7,5 грн. за долар», - сказав парламентар.

Давид Жванія відзначив, що на сьогодні основна проблема НБУ в тому, що Нацбанк - це «акціонерне товариство», яке не підкоряється нікому, окрім глави держави. «У такій ситуації сьогодні Національний банк спільно із СП вирішує, що робити країні, який курс встановлювати, валити його або піднімати і на цьому «робляться» колосальні гроші», - сказав він.

Разом з тим, Давид Жванія вкотре підкреслив, що НБУ за своєю суттю має бути рівновіддалений від усіх гілок влади і виконувати виключно покладені на нього функції. «Ми говоримо про те, що НБУ повинен бути максимально незалежний», - сказав народний депутат. За нинішніх же умов, на думку Жванії, процедура призначення-звільнення керівника НБУ зробила Нацбанк залежним від політики глави держави.