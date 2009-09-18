Ющенко надіслав Тимошенко телеграму: терміново потрібні гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на нагальну необхідність у вирішенні питання фінансування аварійно-відбудовних робіт на автодорожньому проїзді по греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі та продовження будівництва мостових переходів через Дніпро.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави, про це йдеться у телеграмі Президента на ім’я керівника уряду.

«Я вкрай стурбований критичним станом автошляхового переходу на греблі ДніпроГЕСу та будівництва автомобільного переходу через р. Дніпро у м. Запоріжжі», – сказано у телеграмі.

Глава держави зазначає, що тривала інтенсивна експлуатація автодорожнього переїзду на спорудах греблі ДніпроГЕСу без поточних ремонтів призвела до погіршення сполучення між лівобережною та правобережною частинами міста – нині технічний стан автомагістралі на греблі визнано непридатним для нормальної експлуатації.

Президент зауважив, що передбаченого у 2009 році урядом фінансування у розмірі 7,7 млн. грн. на першочергові аварійно-відбудовні роботи на автодорожньому переїзді греблі ДніпроГЕСу, з яких наразі отримано лише 4 млн. грн., вочевидь недостатньо.

Глава держави також наголошує, що велике значення для Запоріжжя має будівництво автомагістралі через Дніпро. Натомість визначена держбюджетом-2009 сума в 100 млн. грн. дає змогу лише частково забезпечити продовження робіт з будівництва нових мостів.

«Наполягаю на виділенні передбачених у державному бюджеті України на 2009 рік щонайменше 2 млн. грн. на завершення аварійно-відбудовних робіт на автодорожньому проїзді по греблі Дніпровської ГЕС Запоріжжя та додаткових 100 млн. грн. на продовження будівництва мостових переходів через р. Дніпро», – йдеться у телеграмі Президента.

Також глава держави вважає за необхідне кардинально переглянути обсяги фінансування зазначених робіт на наступний 2010 рік.

Президент очікує інформації про вжиті заходи у 10-денний термін.

Довідка УНІАН. Дамбу ДніпроГЕС споруджено в 1932 році. У роки Великої Вітчизняної війни 14 биків ДніпроГЕС було знищено повністю, 18 - частково. Відновлено дамбу було в 1947 році. Автодорожній проїзд через дамбу ДніпроГЕС реконструйовано в 1978 році. Тоді ж проїжджа частина була розширена, і її частина нависає над водою. Зараз вона складається з 4 смуг, по дві в кожному напрямку руху.

На сьогодні, проїжджа частина греблі ДніпроГЕСу - один з двох мостових переходів через Дніпро на території Запоріжжя. Другий - мости Преображенського, один з яких сполучає лівобережну частину міста з островом Хортиця, а другий острів Хортицю з правобережною частиною Запоріжжя, "переобтяжені" автотранспортом так, що впродовж останніх років щодня десятки тисяч запорожців змушені, добираючись з роботи і на роботу, стояти в заторах через невідповідність збудованих ще в 1960-х роках мостів необхідним нині пропускним спроможностям.