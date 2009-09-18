ФДМУ не отримував рішень суду про призупинення продажу ОПЗ

Фонд державного майна України не отримував рішень Окружного адміністративного суду Києва про призупинення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» і вже зареєстрував його першого учасника.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ФДМУ Ніна ЯВОРСЬКА.

За її словами, юристи Фонду завжди готові взяти до розгляду рішення судів із цього питання. «Ми чекаємо, щоб ці рішення надійшли до ФДМУ офіційним шляхом, через виконавчу службу. Але поки ми їх не бачили, нам важко говорити про те, як Фонд реагуватиме на ці рішення», - зазначила Н.ЯВОРСЬКА.

При цьому вона додала, що конкурс із приватизації ОПЗ може бути призупинено тільки за рішенням самого ФДМУ. «Що стосується указу Президента України про призупинення дії положень постанови Кабміну, якими передбачено проведення приватизації ОПЗ, то даний указ також не має прямої дії, й зараз він аналізується Фондом держмайна», - сказала прес-секретар ФДМУ.

Вона повідомила, що станом на 18 вересня Фонд держмайна зареєстрував одну заявку на участь у конкурсі з приватизації ОПЗ. При цьому вона зазначила, що назву компанії, заявку на участь якої в конкурсі щодо ОПЗ зареєстровано ФДМУ, буде оприлюднено лише після закінчення терміну реєстрації учасників конкурсу.

«До 18.00 21 вересня всі бажаючі можуть подати свої заявки на участь у конкурсі безпосередньо до Фонду держмайна, а вже потім отримати відповідний дозвіл від Антимонопольного комітету. Але навіть якщо участь у конкурсі братиме лише одна компанія, він відбудеться й державний пакет акцій підприємства буде продано за тією ціною, яку було закладено учасником конкурсу в своїй заявці. Ця ціна в будь-якому випадку буде вища стартової», - уточнила прес-секретар ФДМУ й додала: «Проте, Фонд сподівається, що в конкурсі з продажу ОПЗ візьме участь не одна компанія, до 18.00 понеділка ще є час».

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якою передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, – незважаючи на указ Президента.

17 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовами Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» виніс ухвалу, якою на забезпечення позовних вимог заборонив Фонду держмайна й конкурсній комісії чинити дії, пов`язані з продажем держпакета акцій ОПЗ.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, в Антимонопольний комітет звернулися 13 компаній із проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі щодо його приватизації.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку й карбаміду і третій – із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.