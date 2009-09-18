До Дня міста у Кіровограді роздадуть три тисячі презервативів

У Кіровограді до Дня міста городянам безкоштовно роздадуть три тисячі презервативів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила координатор Кіровоградського прес-клубу реформ Вікторія ТАЛАШКЕВИЧ, яка виступила ініціатором проведення акції.

За її словами, 18-20 вересня під час святкових та розважальних заходів презервативи роздаватимуть цільовій аудиторії волонтери Кіровоградського міського відділу сім`ї та молоді.

«Проект покращення планування сім`ї та репродуктивного здоров`я в Україні «Разом до здоров`я» здійснюється у 13-ти областях нашої держави. На жаль, Кіровоградщина не потрапила у цей перелік, але коли ми звернулись до представників проекту, вони пішли нам назустріч і передали для безкоштовного розповсюдження 3 тис. презервативів», - повідомила В.ТАЛАШКЕВИЧ.

Вона зазначила, що для кіровоградців, зокрема молоді й студентства, це буде непоганий подарунок у зв’язку з подорожчанням засобів контрацепції.