Двоє з отруєних у Житомирі школярів - у важкому стані

Госпіталізовані сьогодні в Житомирі школярі отруїлися газоподібною речовиною, що негативно впливає на органи дихання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Житомирській області. (УНІАН: 47 учнів школи №8 у Житомирі були госпіталізовані після того, як невідомий розпилив у приміщенні невідомий газ).

За даними рятувальників, станом на 17.00 у лікарні залишалися 44 дитини, з них 2 у важкому стані, 13 – середнього ступеню важкості, решта дітей – у задовільному стані.

Як зазначили в ГУ МНС, повідомлення про те, що у школі, ймовірно, стався витік газу і проводиться евакуація дітей, надійшло до них близько 12.00. На місце прибули рятувальники МНС, правоохоронці, працівники санепідемстанції, місцевих органів влади тощо. Бійці МНС в апаратах захисту органів дихання провітрили приміщення навчального закладу.

За попередніми даними, під час перерви в чоловічому туалеті на першому поверсі була розпилена або ж вилита газоподібна речовина, що негативно впливає на органи дихання. Всім постраждалим проведені загальноклінічні та біохімічні дослідження. Працівниками міської СЕС узяті проби повітря.