Бойко просить Литвина розблокувати роботу судової системи

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Віталій БОЙКО звернувся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням невідкладно вжити заходів для відновлення передбаченого законом порядку формування корпусу професійних суддів України.

Про це йдеться у відповідному листі, направленому до ВР, текст якого має УНІАН.

У листі, зокрема, нагадується, що 23 вересня 2009 року Комітет ВР з питань правосуддя (голова - Сергій Ківалов, перший заступник - Юрій Кармазін) ухвалив не розглядати жодних документів, які надходитимуть з ВККСУ, прийнятих нею після 10 вересня 2009 р., тобто після видання Президентом України указу № 720 «Про зміни у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» щодо ротації членів ВККСУ, призначених за квотою глави держави.

В.БОЙКО зазначає, що ВККСУ є постійно діючим органом у системі судоустрою України, відповідальним за формування суддівського корпусу України. До функцій ВККСУ належить надання рекомендацій на обрання Верховною Радою України суддями безстроково для кандидатів на посади суддів судів загальної юрисдикції усіх рівнів та спеціалізацій, висновків про звільнення з посади та проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів, здійснення інших передбачених законом повноважень у системі судоустрою.

Таким чином, наголошується у листі, прийняттям 23 вересня 2009 р. зазначеного рішення, парламентський комітет з питань правосуддя фактично призупинив на невизначений строк процес формування корпусу професійних суддів України, які обираються парламентом до судів усіх рівнів та спеціалізацій безстроково, а також звільнення у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на посаді судді чи поданням заяви про відставку суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

На думку голови ВККСУ, у комітету не було жодних правових підстав для прийняття такого рішення, оскільки його не наділено повноваженнями визначення законності актів органів державної влади та їх посадових осіб, у даному разі – указів Президента України. Це є виключною прерогативою суду.

Крім того, комітет не повноважний приймати подібні рішення, що унеможливлюють здійснення парламентом конституційної функції щодо обрання суддів безстроково та звільнення суддів з посад.

"Це рішення порушує правові засади функціонування ВККСУ та інших органів судової влади, абсолютно безпідставно створює перешкоди для реалізації визначеного законом механізму формування суддівського корпусу в Україні, негативно позначиться на діяльності судів (призведе до ще більшої їх перевантаженості, в окремих випадках взагалі може заблокувати діяльність певних судових органів тощо), ставить під загрозу судовий захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, призведе до необґрунтованих великих фінансових витрат (зокрема, пов’язаних з виплатами суддям, які підлягають звільненню)", - наголошує В.БОЙКО.

Тож, звертаючись до голови ВР, він просить невідкладно вжити заходів для відновлення передбаченого законом порядку формування корпусу професійних суддів України, забезпечивши діяльність комітету Верховної Ради України з питань правосуддя на правових засадах.