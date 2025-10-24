Провідні європейські виробники супутників вже давно конкурують у будівництві складних космічних апаратів.

Провідні європейські космічні компанії уклали угоду про обʼєднання своїх підприємств з виробництва та обслуговування супутників, створивши нову європейську космічну групу, яка буде конкурувати з такими світовими гігантами, як Starlink Ілона Маска. Про це пише Sky News.

"Це найамбітніша угода про об'єднання європейських космічних активів з часу створення виробника ракет MBDA у 2001 році. Французькі компанії Airbus і Thales та італійська компанія Leonardo створять підприємство з штаб-квартирою в Тулузі і почнуть свою діяльність у 2027 році", - зазначили у виданні.

Зокрема міністр фінансів Франції Ролан Лескюр наголосив, що попередня угода "посилить європейський суверенітет в умовах інтенсивної глобальної конкуренції".

"Ми очікуємо і будемо пильно стежити за тим, щоб синергія, створена завдяки ефективності, принесла нам користь як ключовому клієнту нової компанії", - додали у повідомленні французького супутникового оператора Eutelsat, власника OneWeb, конкурента Starlink.

Чому це важливо?

Відомо, що провідні європейські виробники супутників вже давно конкурують у будівництві складних космічних апаратів на геостаціонарній орбіті. Зазначається, що геостаціонарні супутники розташовані далі від Землі та рухаються з тією ж швидкістю і в тому ж напрямку, що й орбіта планети.

Однак ці виробники постраждали від появи дешевих, крихітних супутників на низькій орбіті Землі, а саме мережі Starlink, яка побудована компанією SpaceX Ілона Маска.

Проєкт Bromo

Нова комбінація, яка має кодову назву "Проєкт Bromo", буде налічувати 25 тисяч співробітників.

"Компанії не надали багато деталей щодо управління, але керівники пообіцяли уникати системи ротації керівництва або призначення на посади за національною приналежністю, що в минулому викликало хвилювання в європейській аерокосмічній галузі, особливо в Airbus", - підсумували у Sky News.

