Наполеглива Європа підштовхнула Трампа зробити Росії 'боляче', - NYT

Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії та зобов’язався надати Україні фінансову і військову підтримку на 150 млрд доларів протягом двох років.

Європейські лідери активізують підтримку України, вводячи додаткові санкції проти Росії та зобов’язуючись фінансово й військово допомагати Києву протягом наступних двох років. Ця наполегливість вже приносить плоди Україні, пише The New York Times.

Нові обмеження ЄС, включно з забороною на закупівлю російського зрідженого газу та розширенням списку санкційних суден, доповнюють американські заходи проти "Лукойлу" та "Роснефті".

Європейські країни також працюють над планом використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту у розмірі 140 мільярдів євро, що стане додатковою підтримкою для військових і оборонних потреб Києва. Хоча деякі деталі, зокрема позиція Бельгії, ще потребують узгодження, блок налаштований на забезпечення фінансування, яке перевищує 150 мільярдів доларів.

Аналітики зазначають, що санкції та фінансова підтримка не обов’язково змусить Росію припинити війну, але демонструють наполегливість Європи у відстоюванні незалежності України.

Водночас робота з адміністрацією Трампа щодо санкцій та військової допомоги продовжується, включно з координацією застосування крилатих ракет більшої дальності проти російських цілей.

Європейські лідери також розробляють 12-пунктовий план припинення війни, що передбачає гарантії безпеки для України, обмін полоненими та контроль за припиненням вогню, намагаючись утримати США на боці Києва та посилити тиск на Москву. Незважаючи на сумніви щодо реакції Путіна, посилення санкцій і зусилля Європи створюють додаткові економічні та політичні виклики для Росії.

Річард Фонтейн з Центру нової американської безпеки припустив, що маніпуляції Путіна та наполегливість Європи допомогли Трампу нарешті завдати Росії певних труднощів.

"Путіна не змусять до миру шарм, взаєморозуміння чи вміле укладання угод", – написав Фонтейн у соціальних мережах. "Президент, можливо, тепер це зрозуміє, а також те, що підтримка України та тиск на Росію – це кращий шлях до припинення цієї жахливої ​​війни".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США оголосило про перші за часів президентства Дональда Трампа санкції проти Росії. Під обмеження потрапили "Роснефть", "Лукойл" та їхні дочірні компанії.

Нові обмеження вдарили по котируванням акцій російських нафтових гігантів. Цінні папери були серед лідерів падіння на біржі.

Крім того 23 жовтня Євросоюз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає, зокрема, російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

