Одеські депутати відмовилися обговорювати статус російської мови

Депутатська більшість відмовилася обговорювати на 18-й сесії Одеської міськради 5-го скликання питання про зміну статусу російської мови в обласному центрі, який вимагали внести до порядку денного член фракції Партії регіонів Олексій ГОНЧАРЕНКО і позафракційний депутат Валентина КОЗАЧИШИНА, обрана від блоку Наталії Вітренко.

Пропозицію розглянути питання про проведення 17 січня 2010 року місцевого консультативного референдуму про надання російській мові в Одесі статусу державної внесла В.КОЗАЧИШИНА. «Регіонал» О.ГОНЧАРЕНКО також запропонував ввести навчання в школах російською мовою, що, втім, і зараз здійснюється в десятках шкіл Одеси, де проживають понад 67 відсотків українців, згідно з даними останнього перепису міського населення.

Члени міськради не підтримали обидва проекти, погодившись з висловленою думкою міського голови Едуарда ГУРВИЦЯ, що «обговорювати питання статусу російської мови безглуздо - воно не входить до компетенції міськради». За словами мера Одеси, «мені теж не подобається, що над містом літають іноземні супутники, проте я не намагаюся внести це до порядку денного».

На сесії було оприлюднене звернення тисяч городян-виборців, що провели сьогодні мітинг біля будівлі мерії, які закликали членів міськради "припинити байдикувати і з`ясовувати відносини: на першому місці для депутатів усіх рівнів мають залишатися реальні інтереси людей. Ні популізму і політичному екстремізму!"

Як акцентується в документі, зачитаному на сесії членом міськради Мариною БАГРІЙ-ШАХМАТОВОЮ, деякі депутати рано розпочали передвиборну кампанію, щоб «залишитися у списках» нового складу міськради. Якщо для когось, наприклад, «розорення кредитних спілок - справжнє нещастя, то для таких, як депутат Світлана ФАБРИКАНТ - лише етап у розвитку особистого бізнесу. Для багатьох городян підвищення цін на газ - реальна загроза залишитися взимку без тепла, а для депутата Олексія ГОНЧАРЕНКА - привід для пустопорожних заяв і самореклами".

Сесія заслухала і затвердила звіт виконкому про виконання міськбюджету за першу половину 2009 року. Більшістю голосів створено комісію для повторної перевірки комунального підприємства «Харчування». Міськрада також вирішила узяти для підтримки комунальних підприємств банківський кредит на суму понад 30 млн. грн., також розглянуто і відхилено проект Концепції розвитку системи теплопостачання Одеси на 2010-2015 роки.