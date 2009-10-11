Росія спробує дістатися української труби після виборів?
Міллер каже, конкретні кроки відкладаються
Глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР вважає, що питання про модернізацію газової галузі України виникне після президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Росія».
«Самі українські колеги чудово розуміють, що реформувати газову галузь України просто необхідно. Ті проблеми, які на сьогоднішній день є в газовій галузі України, - це системні проблеми», - сказав О.МІЛЛЕР.
За його словами, ці проблеми пов`язані в першу чергу з тим, що права власності на ту ж саму газотранспортну систему України належать Українській державі і ця газотранспортна система не належить НАК «Нафтогаз України».
«В Україні є розуміння того, що там багато що треба змінювати. Але, з іншого боку, зрозуміло, що газотранспортна система України, її розвиток, модернізація, є заручником політичних подій в Україні. Тому якщо говорити про якісь конкретні кроки, незалежно від того, з ким би які меморандуми не підписувалися, наголошую, про конкретні кроки, то треба розуміти, що ці конкретні кроки можуть бути зроблені вже в новій політичній ситуації», - сказав він.
«До виборів, вважаємо, нічого кардинально нового там не відбудеться», - сказав О.МІЛЛЕР.