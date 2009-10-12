Прокуратура порушила справу за фактом побиття фотокора УНІАН

Міська прокуратура Нової Каховки порушила кримінальну справу за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності фотокореспонденту УНІАН Віталію ДАНИЛЬЧЕНКУ під час фотофіксування ним рейдерського захоплення заводу «Таврія» у Херсонській області.

Про це УНІАН повідомив сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

За його словами, справу порушено 9 жовтня за ознаками злочину, передбаченого ст. 171 Кримінального кодексу України.

Як зазначається у постанові прокуратури, в ході перевірки викладених постраждалим фактів міститься достатньо даних для порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 вересня група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія».

Під час цього рейдерського захоплення постраждав фотокореспондент УНІАН у Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу, визнавши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа з боку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

11 вересня Новокаховська районна прокуратура повідомила, що не знайшла підстав, які б підпадали під дію ст.171 Кримінального кодексу України, для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час рейдерської атаки на завод «Таврія».

Водночас міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО ще 18 вересня заявив, що прокуратура все ж порушила кримінальну справу за статтею «Перешкоджання журналістській діяльності» за фактом побиття фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час зйомок конфлікту на заводі "Таврія".

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, він особисто переговорив з прокурором, і кримінальна справа в даному випадку була порушена. «Тим не менше, я поговорив з прокурором, ми обговорили цю ситуацію і прийшли до того, що кримінальну справу порушено за статтею - перешкоджання журналістській діяльності», - пояснив керівник МВС.