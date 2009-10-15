Fitch підтвердило рейтинги України на рівні «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті на рівні «B» з «негативним» прогнозом. Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомлення, короткостроковий РДЕ в іноземній валюті і рейтинг країнової стелі підтверджені на рівні «B».

«Існує серйозний ризик невиконання Україною умов програми МВФ на момент наступної перевірки їх дотримання у листопаді, головним чином через подальше послаблення дисципліни політики, що проводиться, і в результаті можлива затримка з наданням МВФ чергового траншу кредиту, – зазначає директор в аналітичній групі Fitch по суверенних рейтингах Ендрю КОХУН. – Якщо програма буде припинена, це може підірвати крихку довіру до національної валюти і банківської системи, що, у свою чергу, може посилити тиск у бік зниження рейтингів».

У повідомленні також зазначається, що уряд України фактично відійшов від зобов`язань у плані політики, що проводилася, узятих на момент другої перевірки дотримання умов програми МВФ у липні 2009 р., зокрема щодо підвищення роздрібних тарифів на газ з метою скорочення дефіциту бюджету до 6% ВВП у 2009 р., або 8,6% з урахуванням дефіциту державної енергетичної компанії НАК «Нафтогаз України» (рейтинг «RD» (обмежений дефолт) /Rating Watch «Такий, що розвивається»). За прогнозами Fitch, дефіцит бюджету становитиме 8,5%, або 11,1% з урахуванням "Нафтогазу". Корегуючі дії маловірогідні до проведення президентських виборів у 2010 р. Якщо не будуть надані кошти від МВФ й інших міжнародних фінансових організацій, Україна може зіткнутися з труднощами з фінансуванням дефіциту такого масштабу без використання в більш значному ступені емісійного фінансування. Фактично друкування грошей, у свою чергу, збільшить ризики для стабільності обмінного курсу і економіки.

Рейтингове агентство зазначає, що макроекономічна політика України є непослідовною, оскільки влада має намір захищати валютний курс, не вдаючись при цьому до необхідного посилення податково-бюджетної політики. Валові офіційні резерви України в 28,1 млрд. дол. на кінець вересня 2009 р. скоротилися на 11% від рівня на кінець 2008 р. у 31,5 млрд. дол., незважаючи на 6,1 млрд. дол., які були одержані впродовж року за програмою МВФ. Центральний банк витратив 9,5 млрд. дол. у ході валютних інтервенцій у січні-вересні 2009 р. Fitch стурбоване тим, що у разі затримки наступного траншу від МВФ може бути підірвана крихка довіра до національної валюти, гривні, і може виникнути черговий виток фінансової нестабільності.

На думку Fitch, подальше різке зниження курсу гривні посилило б тиск на банківську систему країни, яку торкнулася криза. Показник проблемних кредитів досяг 30% на кінець червня 2009 р. заЗа даними МВФ, і на нього істотну вплинуло скорочення ВВП на 18% у 2 кварталі 2009 р. (відносно аналогічного періоду попереднього року) і девальвація гривні на 60% з моменту настання кризи у вересні 2008 р. (що позначилася на тих 54% кредитів, які номіновані в іноземній валюті). Ознаки поновлення стресу у фінансовій системі, такі як різке зниження курсу гривні та/або відплив депозитів, підсилили б тиск на рейтинги у бік зниження.

У той же час Fitch зазначає, що, незважаючи на таку непросту ситуацію, Україна погасила державні єврооблігації, у яких підходили терміни погашення, на 1,2 млрд. дол. у серпні і вересні 2009 р., що свідчить про готовність обслуговувати свої борги. Україна на даний момент має перерву у настанні термінів погашення єврооблігації до грудня 2010 р., коли наступає термін за облігаціями, які номіновані в ієнах, на суму близько 0,4 млрд. дол. Глобальний і регіональний макроекономічний прогноз демонструє деякі ознаки поліпшення, що підтримує перспективи для експортних галузей України. Показники пролонгації за зовнішньою заборгованістю приватного сектору знаходяться на відносно високому рівні - приблизно 89% для банків і 80% для компаній. Рейтинги України, як і раніше, підтримуються за рахунок низького валового сукупного державного боргу. Прогнозується збільшення відношення боргу до ВВП до 23% на кінець 2009 р. порівняно з 14% на кінець 2008 р., проте цей рівень залишається нижче прогнозованого медіанного значення для країн з рейтингом у категорії «B» (29% у 2009 р.). Рейтинги України також підтримуються, як і раніше, відносно високими середніми доходами на душу населення для рейтингової категорії «B». Так, на 2009 р. прогнозуються доходи на душу населення у розмірі 2 400 дол. при медіанному показнику для рейтингової категорії «B» в 1 800 дол., хоча індикатори Світового банку по діловому клімату знаходяться на нижчому рівні, ніж медіанний показник у зіставних суверенних емітентів.