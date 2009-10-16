Тігіпко вважає, що НБУ та Кабмін ведуть із вкладниками нечесну гру

Претендент на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає, що ситуація довкола найбільших банків з числа проблемних свідчить про відсутність системності та прозорості в роботі Національного банку та Кабінету міністрів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА з приводу, зокрема, інформації про продовження мораторію на задоволення вимог кредиторів в «Родовід Банку» - банку, де проходить рекапіталізація за рахунок держбюджету і куди планується перевести вклади з проблемного “Укрпромбанку”.

«У роботі з проблемними банками потрібна прозорість і системність. Поки ж ми бачимо суперечливі рішення, які справляють враження не зовсім чистої гри за правилами, що постійно змінюються», - підкреслив С.ТІГІПКО.

«Ніхто в НБУ чи Кабміні не спроможеться пояснити, чому рекапіталізований - за твердженням перших осіб держави – банк досі неплатоспроможний. А це саме так, якщо вже є необхідність продовжити мораторій, - заявив політик. – Збереження заплутаної ситуації довкола найбільших банків з числа проблемних свідчить про відсутність системності та прозорості в роботі Нацбанку та Кабміну».

«Заяви про те, що вкладникам от-от зроблять ласку, використовуються виключно у передвиборчих цілях, - обурюється С.ТІГІПКО. - Між тим, не все зрозуміло і в такому важливому питанні, як обсяги та способи використання коштів, які спрямовуються на підтримку проблемних банків. Але ж це все - гроші вкладників, гроші всіх платників податків».