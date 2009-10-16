Директор Артеку зі свідка став обвинувачуваним
16:59, 16 жовтня 2009Суспільство
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У квартирі його родичів іде обшук
|Борис Новожилов
Про це "Українській правді " повідомила прес-секретар Новожилова Людмила Лозова.
"Бориса Новожилова сьогодні перевели зі статусу свідка в статус обвинувачуваного", - сказала вона.
Також за словами Лозової, станом на 16:50 у квартирі родичів директора "Артеку" проводиться обшук.
"Ми підозрюємо, що в ході цього обшуку можуть бути знайдені підкинуті компрометуючі матеріали", - заявила прес-секретар.
За її словами, у квартирі, де проводиться обшук, Новожилов не був вже три роки.
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