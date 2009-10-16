На Закарпатті оголошене штормове попередження

17:20, 16 жовтня 2009
Суспільство
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У гори ходити не  радять

На Закарпатті оголосили штормове попередження з приводу лавинонебезпеки. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, а також 17-18 жовтня на високогір’ї Закарпатської області оголошується лавинонебезпека.

З цього приводу ГУ МНС в Закарпатській області рекомендує місцевим жителям та туристам утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.

 

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