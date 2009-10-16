На Закарпатті оголошене штормове попередження
17:20, 16 жовтня 2009Суспільство
1212 0
У гори ходити не радять
На Закарпатті оголосили штормове попередження з приводу лавинонебезпеки. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, а також 17-18 жовтня на високогір’ї Закарпатської області оголошується лавинонебезпека.
З цього приводу ГУ МНС в Закарпатській області рекомендує місцевим жителям та туристам утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter