На Закарпатті оголошене штормове попередження

На Закарпатті оголосили штормове попередження з приводу лавинонебезпеки. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, а також 17-18 жовтня на високогір’ї Закарпатської області оголошується лавинонебезпека.

З цього приводу ГУ МНС в Закарпатській області рекомендує місцевим жителям та туристам утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.