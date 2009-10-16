У рамках підготовки до Євро-2012 проходять антитерористичні навчання
23:27, 16 жовтня 2009Суспільство
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Повідомлення зі Львова
Сьогодні у Львові відбулися практичний етап спільних антитерористичних навчань спецпідрозділів обласних управлінь Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області, практичні навчання проходять в рамках підготовки Львівщини до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Сьогодні бійці спецпідрозділів на залізничній станції «Підзамче» у Львові відпрацьовують взаємодію силових органів під час можливих терористичних операцій.
Вчора, 15 жовтня, на базі УСБУ у Львівській області проходив перший, підготовчий етап антитерористичних навчань.
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