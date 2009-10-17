Ющенко відкрив відбудовану Резиденцію Богдана Хмельницького
15:57, 17 жовтня 2009Суспільство
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Президент - у Чигирині
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив відбудовану Резиденцію Богдана Хмельницького в місті Чигирин Черкаської області.
Як передає кореспондент УНІАН, резиденція Б.Хмельницького – це відтворений комплекс споруд Гетьманської резиденції першої козацької столиці в м. Чигирин.
Комплекс будівель резиденції створений на основі вивчення архівних і історичних джерел, при її будівництві використані декоративні оздоблення будівель того часу.
Резиденція Б.Хмельницького складається з будинку Б.Хмельницького, будинку батьків, військової канцелярії, військової скарбниці.
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