Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив відбудовану Резиденцію Богдана Хмельницького в місті Чигирин Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, резиденція Б.Хмельницького – це відтворений комплекс споруд Гетьманської резиденції першої козацької столиці в м. Чигирин.

Комплекс будівель резиденції створений на основі вивчення архівних і історичних джерел, при її будівництві використані декоративні оздоблення будівель того часу.

Резиденція Б.Хмельницького складається з будинку Б.Хмельницького, будинку батьків, військової канцелярії, військової скарбниці.