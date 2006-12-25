Укртелеком підвищує тарифи на дзвінки з фіксованих на мобільні телефони

Національний оператор телефонного фіксованого зв`язку "Укртелеком" із 1 січня 2007 року підвищує тарифи на дзвінки з фіксованих на мобільні телефони.

Нові тарифи компанії оприлюднено на офіційному сайті "Укртелекому".

Тарифи, що встановлені "Укртелекомом" на дзвінки з фіксованих на мобільні телефони в розмірі 1 грн. за хвилину (або 0,0167 грн/сек.), на 20 копійок (за хвилину) перевищують тарифи, встановлені Рішенням національної комісії із питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №258 від 5 травня 2006 р. "Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги" (зареєстровано в Мін’юсті 29 червня 2006 року за №766/12640).

Згідно з рішенням НКРЗ №258, було затверджено двоетапну зміну тарифів - на період із 15.07.2006 р. до 31.10.2006 р. включно (1-й етап), і на період з 01.11.2006 р. (2-й етап). На другому етапі НКРЗ були знижені тарифи на дзвінки з фіксованих на мобільні телефони - з 1 грн./хв. до 80 коп./хв. (без ПДВ), які раніше були встановлені Держкомзв`язку.

Таке підвищення тарифів "Укртелеком" обгрунтував набранням чинності Закону України №378-V "Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг", прийнятий Верховною Радою України 28 листопада поточного року (закон підписано Президентом України 14 грудня ц.р.). Згідно з внесеними цим законом змінами до Закону України "Про телекомунікації", тепер до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, а, отже, послуг, тарифи на які регулюються державою, відносяться тільки послуги місцевого телефонного зв`язку (всередині зони нумерації - всередині міста).

Раніше віднесені Законом України "Про телекомунікації" до загальнодоступних послуг зв`язку послуги міжнародного, міжміського фіксованого зв`язку, а також дзвінки з фіксованих телефонів на мобільні, законом №378-V виключені з переліку загальнодоступних послуг. Тарифи на ці послуги тепер не повинні регулюватися державою, й оператори мають право встановлювати власні тарифи на такі послуги.

Як повідомляв УНІАН, проти введення через закон №378-V виступила Інтернет асоціація України (ІнАУ). Її члени звернулися до Президента України з проханням накласти вето на Закон “Про внесення змін до Закону “Про телекомунікації” щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг”.

У зверненні ІнАУ, зокрема наголошувалося, що прийняті зміни до Закону України "Про телекомунікації" призводять до звуження обсягу існуючих прав громадян на соціальний захист. Крім того, як наголошувалося в зверненні ІнАУ, Конституція України (ст. 22) забороняє звуження змісту й обсягу існуючих прав громадян при внесенні змін до діючих законів.

Довідка УНІАН. Прийнятим Верховною Радою України 28 листопада 2006 р. Законом “Про внесення змін до Закону "Про телекомунікації" (щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг) внесені зміни в ст. 62 і 63 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. №1280-IV. Зокрема, в новій редакції цього закону ст.62 викладена в наступній редакції: «До загальнодоступних телекомунікаційних послуг відносяться: підключення кінцевого устаткування споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв`язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв`язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв`язку за допомогою таксофонів, за винятком таких послуг, які надаються з використанням бездротового доступу. Дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного зв`язку на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку не відносяться до загальнодоступних телекомунікаційних послуг».

У нині існуючій редакції ст. 62 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать послуги фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв`язку, за винятком таких послуг, які надаються з використанням бездротового доступу, зокрема служб екстреного виклику, послуги довідкових служб, зв`язку за допомогою таксофонів і переговорних пунктів, факсиміле і телеграфного зв`язку.