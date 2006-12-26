«Кращим поліцейським світу-2006» визнали слідчого з Києва

Світове визнання столичний слідчий Борис Попов здобув за розкриття справи міжнародного злочинного угрупування, яке займалося махінаціями з фальшивими кредитними банківськими картками.

Почесне звання Попів отримав під час конференції Міжнародної асоціації фінансових розслідувань, яка нещодавно пройшла у Празі.

Про своє нове звання «Кращого поліцейського світу-2006» Борис Попов говорить соромлячись і неохоче. Мовляв, це не тільки його заслуга. Він переконаний, що такого визнання гідні всі його колеги, які працювали з ним в слідчій групі над справою «кардерів».

Саме українським слідчим вперше в світі вдалося вийти на слід комп`ютерних шахраїв, які займалися махінаціями з підробленими банківськими картками. І саме українським правоохоронцям вдалося не тільки розкрити цю справу, але і заарештувати головних організаторів злочинного угрупування.

Всі фальшиві банківські картки, які вилучалися по всьому світу, робилися в Україні. Спеціальні майстерні, де підроблялися кредитки, базувалися в Києві. Власне, з виявлення цих майстерень і почалося розслідування.

Борис Попов, слідчий ГУ МВС України в м. Києві: «Почалося воно із справи з виявлення цеху по виготовленню підроблених платіжних карток по вулиці Фучика в травні 2003 року. Через рік було розкрито другий цех по виготовленню платіжних карток. Ну, і потім було ще декілька кримінальних справ по користувачах, тобто особах, які користувалися підробленими платіжними картками. Частково самі виготовляли, частково отримували для використання. Розслідування цих справ показало, що всі ці люди входять в міжнародну злочинну організацію».

У 2003-му ця організація вже налічувала більше 700 активістів по всьому світу. Як виявилося пізніше, одним з організаторів злочинного угрупування став студент з Одеси.

По словах правоохранителей, хлопець почав свою незаконну діяльність ще в 99-му: тоді йому було 16.

Врешті-решт, він став одним з керівників вже міжнародній організації «кардерів».

Злочинці-хакери спочатку реалізовували підроблені картки в Україні. На знаменитому Радіоринку в Києві фальшиві кредитки з трьома тисячами на рахунку можна було купити за 300-500 доларів.

Але після кількох «проколів» продаж карток на батьківщині припинили. Одночасно почали працювати вже на міжнародному ринку.

Борис Попов, слідчий ГУ МВС України в м. Києві: «На території України вони не працювали, пересилалися або перевозилися кур`єрами за кордон, де використовувалися в торговій мережі для придбання коштовних товарів, які або реалізовувалися, або знову переправлялися до України. Самі різні варіанти були».

Для виготовлення фальшивих розрахункових карток шахраям потрібно було небагато: спеціальний верстат, який штампував картки, і інформація про рахунок і власника справжньої кредитки. Необхідні дані отримували самими різними шляхами.

Борис Попов, слідчий ГУ МВС України в м. Києві: «Наприклад, підглядання інформації через плече, як називають це банкіри. Коли кожен працює з банкоматом. Коли на ті ж банкомати встановлювали зчитуючі пристрої, накладки, відеокамери, синхронізовані з цими накладками. Виходить інформація. До так званих скимерів – портативних таких переносних зчитуючих пристроїв, які були виготовлені в Києві. Вони пересилалися за кордон, і там використовувалися в нічних клубах, ресторанах, аеропортах».

Собівартість однієї підробки, за підрахунками експертів, складала не більше п`ятдесяти центів. Проте з неї можна було зняти від трьох до десяти тисяч доларів.

Скільки грошей вдалося заробити шахраям за час своєї діяльності, правоохоронці ще не визначили, але переконують – рахунок йде на мільйони доларів.

Зовсім скоро над затриманими комп`ютерними шахраями повинен відбутися суд. Слідчі говорять – судовий процес проти українських «кардерів» обіцяє бути гучним, адже він не має аналогів в світовій практиці.

Обкомз посиланням на НТН