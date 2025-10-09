Завдяки сукупності тактичних успіхів, противник поступово забезпечує більш вигідне оперативне положення, каже "Алекс".

Диверсійно-розвідувальні групи (далі – ДРГ) російських окупаційних військ періодично зʼявляються у східній частині Костянтинівки Донецької області. Таку заяву зробив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", який є автором Телеграм-каналу "Офіцер".

Він зауважив, що Торецький, Часівʼярський та Костянтинівський напрямки є взаємозалежними. За словами військового, якщо один з них обвалиться, слідом впаде і другий.

"На даний момент маємо просування противника зі сторони Часового Яру та Олександро-Шульгіне, ДРГ противника періодично вискакують в східній частині Костянтинівки, а саме місто поступово стає руїнами", – розповів "Алекс".

Військовий також наголосив, що Сили оборони України гідно тримаються на своїх ділянках. Водночас він зауважив, що завдяки сукупності тактичних успіхів, противник поступово забезпечує більш вигідне оперативне положення. І це, за його словами, може мати погані наслідки.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 8 жовтня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 162 бойових зіткнення із противником. Найбільше – на Покровському напрямку, де ворог атакував 37 разів.

Військовий "Алекс" розповідав про важку ситуацію на Сіверському та Лиманському напрямках. За його словами, окупанти в районі Ямполя проводять активні наступальні дії. На обох напрямках російські окупаційні війська намагаються просочуватися через лісові масиви.

