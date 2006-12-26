Експерти оцінили вартість вступу України до ЄС

Адаптація України до норм ЄС коштуватиме 2-4 % національного ВВП. Переговори щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом Україна розпочне наступного року. Експерти прогнозують, що найбільше труднощів виникне у експортерів. Окрім тарифів, Євросоюз висуває суворі вимоги до українських товарів. Мова йде про невідповідне маркування упаковок, безпеку продукції і недостатню її якість.

"Для великих компаній такі витрати дещо вищі, в середньому близько 15% витрат було направлено на те, щоб, скажімо, підвищити якість продукції, і забезпечити якість упаковки", - цитує ICTV економіста аналітичного центру CASE-Україна Віталія Ваврищука.

Разом з тим на минулому тижні міністр закордонних справ Борис Тарасюк заявив, що Україна сподівається підписати угоди про спрощення візового режиму і реадмісію з Європейським союзом під час головування в Раді ЄС Німеччини. Угода про спрощення візового режиму може бути підписана не раніше, ніж через 3 місяці.

Також на минулому тижні посол Німеччини в Україні Райнгард Шеферс заявив, що будь-які ініціативи з боку ЄС, які обговорюватимуться в 2007 р. щодо вступу України в ЄС, не передбачають жодних перспектив членства, що пов`язано з внутрішнім становищем в ЄС. Зі слів Р.Шеферса, під час свого головування в Раді ЄС Німеччина почне працювати над новою угодою про партнерство і співпрацю України з ЄС на 2008 р. Термін чинної угоди закінчиться в 2007 р.

Проект реформи, запропонований Німеччиною, передбачає приділити більше уваги східній політиці ЄС в контексті політики сусідства. Також досі не зрозуміло, які конкретно переваги будуть в Україні після цих реформ.

Відзначимо, що Президент України Віктор Ющенко вважає майбутнє членство в ЄС і НАТО гарантією демократичного розвитку держави. Про готовність України підтримати пропозиції Німеччини щодо реформування європейської політики сусідства Президент заявляв під час свого візиту до Німеччини і під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На думку експертів, теоретично Україна може стати членом Європейського Союзу через 7-8 років. Для вступу України в ЄС необхідно завершити процес приватизації, створити умови розвитку малого бізнесу, а також адаптувати під ЄС вітчизняне законодавство.

Варто відзначити, що, згідно з даними соціологічних досліджень в листопаді ц.р., вступ України до Європейського союзу схвалили 44,3% українців. У жовтні цей показник був вищий - 45,5%, а в серпні сягав 48,2%. Не схвалюють вступ - 34,5% українців (жовтень 33,3%, серпень 30,8%).

РБК-Україна