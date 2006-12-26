Київська мерія знайшла спосіб оминути заборону на триразове підвищення тарифів

Київська міська державна адміністрація знизила тарифи на житлово-комунальні послуги на 10% після їхнього підвищення на 340% з 1 грудня поточного року.

Як зазначається у розпорядженнях КМДА про внесення змін до підписаних раніше, 30 жовтня 2006 р., розпоряджень, зниження тарифів на 10% стосується мешканців усіх будинків столиці, які не проживають у будинках барачного типу, гуртожитках і будинках першого періоду індустріальної забудови.

Нові розпорядження підписані Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 15 грудня цього року.

Згідно з документами, на сьогодні у Києві затверджено тариф на холодну воду і водовідведення у приміщеннях, обладнаних лічильниками, у розмірі 2,54 грн. (1,46 грн вода + 1,08 грн. відведення) за 1 кубометр замість 2,82 грн.; у приміщеннях, не обладнаних засобами обліку, - 13,97 грн. на 1 особу на місяць (8,03 грн. вода + 5,94 грн. водовідведення) замість 15,51 грн.

Тариф на гарячу воду і водовідведення у приміщеннях, обладнаних лічильниками, становитиме 11,58 грн. (10,5 грн. вода +1,08 грн. відведення) замість 12,86 грн. за 1 кубометр; у приміщеннях без лічильників - 40,51 грн. (36,73+3,78) замість 45 грн. за 1 особу на місяць.

Тариф на послуги з централізованого опалення для населення встановлено в розмірі 2,01 грн. замість 2,24 грн. за 1 кв. м опалювальної площі на місяць. При цьому централізоване опалення в опалювальний період (для розрахунків пільг і субсидій при проведенні розрахунків з населенням за показниками будинкових засобів обліку) і виставлення платежів виконання послуг в опалювальний період при відсутності будинкових засобів обліку, з подальшою оплатою населенням протягом року, якщо лічильник належить балансоутримувачу, коштуватиме 4,02 грн. за 1 кв. м опалюваної площі, якщо не належить – 4,0 грн. за кв.м опалюваної площі.

Згідно з розпорядженнями, тарифи на теплову енергію, що виробляється енергопостачальними компаніями "Київенерго" та "Укр-Кан-Пауер" залишаються незмінними. Тарифи на послуги цих підприємств КМДА не встановлює, а лише погоджує. Таким чином, тарифи для житлових і бюджетних організацій становитимуть відповідно 143 та 158,89 грн. за 1 Гкал (з ПДВ), для промислових споживачів - 169,48 грн. за 1 Гкал.

З урахуванням прийнятого столичною владою рішення щодо зменшення рівня тарифів на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій на 10%, рівень тарифів на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій у Києві становить від 0,72 до 1,79 грн. за 1 кв. м, у т.ч. від 1,25 до 1,79 грн. для будинків, обладнаних ліфтами; 1,39 грн. - для будинків, не обладнаних ліфтами; 1,25 грн. - для будинків готельного типу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА заявив про рішення знизити тарифи на житлово-комунальні послуги на 10% для усіх категорій населення після їх підвищення у 3,4 рази з 1 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мали зрости в середньому в 3,4 раза.

Шевченківський районний суд Києва призупинив розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення комунальних тарифів у столиці до розгляду справи по суті.

21 грудня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пояснив, що ухвала Шевченківського районного суду Києва вступає в дію через 10 днів за умови, що не буде оскаржена. Але, за інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, апеляція КМДА була подана вже наступного дня. Таким чином ухвала не вступила в силу, і на сьогодні тарифи, введені з 1 грудня, діють.

25 грудня відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрив виконавче провадження щодо примусового виконання ухвали Шевченківського районного суду Києва, який зупинив розпорядження КМДА щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в 3,43 рази.