Через підвищення соцстандартів доведеться знизити зарплату?

Роботодавці попереджають, що оплата праці робітників виробничої сфери може бути знижена у зв`язку з ухваленням Верховною Радою закону про підвищення соціальних стандартів.

Як повідомляє газета «Комерсант-Україна», на цьому наголошувалося під час 4 з’їзду Федерації роботодавців України (ФРУ), який був присвячений підготовці федерації до підписання генеральної угоди з профспілками на 2010 рік.

“У ФРУ вважають проголосований парламентом закон про підвищення соціальних стандартів неприйнятним. Розглядаючи проект генерального договору із профспілками на 2010 рік, роботодавців змушені йти на зниження заробітних плат”, - наголошується у повідомленні. Голова Ради федерації Юрій БОЙКО, виступаючи на з’їзді, заявив, що Генугода на наступний рік «в силу сьогоднішніх особливостей буде розроблятися ще складніше", ніж чинна.

У свою чергу заступник голови ФРУ Володимир ЦИБУЛЬСЬКИЙ нагадав, що за умовами генеральної угоди 2009 року, прийнятої до підвищення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму, оплата праці працівника I розряду у виробничій сфері становить не менше 120% від її розміру.

"Якщо цей закон все ж таки буде підписаний президентом, ми тут же повинні відмовитися від цих відсотків і відповідних відсотків у галузевих угодах", - попередив В.ЦИБУЛЬСЬКИЙ.

При цьому газета «Комерсант-Україна» відзначає пікантність даної ситуації, адже наполягала на прийнятті закону про підвищення соцстандарти Партія регіонів, членом якої є керівник ФРУ Ю.БОЙКО.

«Не забули про це і представники ФРУ: в єдиній записці, котру передано у президію, делегат запитав у пана Бойка, чиї інтереси він захищав при обговоренні і голосуванні за закон про соцстандарти - федерації чи Партії регіонів», - зауважує видання.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи прийняття цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати потрібно буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери. За його словами, підвищити мінімальну зарплату в умовах кризи можна лише завдяки скороченню працівників на підприємствах і здійсненню «зрівнялівки в оплаті праці». На думку В.МАТВІЙЧУКА, це призведе до банкрутства низки підприємств.

Уряд у свою чергу рекомендував Президентові ветувати закон про підвищення соціальних стандартів.