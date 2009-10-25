Ющенко в Лаврі зустрівся з митрополитом Володимиром (фото)

23 жовтня, в резиденції Предстоятеля Української Православної Церкви в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулася зустріч Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, блаженніший Владика нагородив В.ЮЩЕНКА ювілейним орденом "450-річчя перенесення Почаївської ікони Божої Матері на Волинь" за допомогу в організації та проведенні Архіпастирського візиту Святішого Патріарха КИРИЛА в Україну.

Під час зустрічі також було обговорено коло питань стосовно державно-церковних відносин.

У зустрічі взяли участь радник Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ та секретар Предстоятеля УПЦ єпископ Переяслав-Хмельницький ОЛЕКСАНДР.