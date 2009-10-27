Ющенко у Львові відзначатиме 91-у річницю створення ЗУНР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 31 жовтня відвідає з робочою поїздкою Львів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

За даними ОДА, у Львові В.ЮЩЕНКО відзначатиме 91-у річницю створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

У програмі візиту глави держави передбачається, зокрема, участь в урочистих заходах з нагоди цієї події, що проходитимуть у львівському Оперному театрі.

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року у Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів на теренах Австро-Угорської монархії було проголошено Західно-Українську народну республіку.

Упродовж майже п’яти місяців Станіслав (нині Івано-Франківськ) був столицею ЗУНР на чолі з президентом, доктором Євгеном Петрушевичем. Саме у Станіславі були прийняті основні закони ЗУНР: «Про землю», «Про мови», «При основи шкільництва».