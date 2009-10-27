Екс-голова правління банку «Надра» привласнив $50 мільйонів?

Податкова міліція Києва оголосила в розшук Ігоря ГІЛЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Києві, І.ГІЛЕНКО розшукується за здійснення фінансової афери з привласнення 50 млн. дол.

У податковій адміністрації столиці повідомляють, що на сьогодні накладено арешт на квартиру І.ГІЛЕНКА в центрі м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку «Надра», включаючи екс-голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

Раніше було порушено низку кримінальних справ за фактами привласнення грошових коштів на 173 і 217 млн. грн. у банку “Надра”. Ці кримінальні справи розслідувалися прокуратурою міста Києва, під час розслідування було ухвалено рішення про порушення кримінальної справи за ч. 5 ст. 195 (розкрадання грошей) Кримінального кодексу України щодо посадовців банку.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" розпочав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ «Надра» в 2008 році зменшився в 13,5 рази порівняно з 2007 роком, і на 1 січня п.р. становив 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.

З 10 лютого п.р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію у банку «Надра» терміном на один рік. Також для відновлення фінансового стану банку було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на шість місяців.

16 лютого п.р. банк оприлюднив інформацію про те, що Ігор ГІЛЕНКА з 11 лютого 2009 року звільнено з посади голови правління, президента банку «Надра» за власним бажанням.

19 серпня п.р. міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура України за матеріалами МВС порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку «Надра» при видачі в 2008 році кредитів юридичним особам.