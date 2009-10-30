Польща заявляє про готовність допомогти у виявленні вірусу А/H1N1

Західний сусід України Польща готова допомогти українським медикам виявити, чи спричинені останні масові захворювання та смерті українців вірусом грипу А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Адам ФРОНЧАК на прес-конференції у Варшаві.

Він повідомив, що український посол у Польщі Олександр МОЦИК поінформував його про можливість звернення українського уряду до властей інших країн з проханням допомогти визначити тип вірусу, котрий за останні десять днів міг стати причиною смерті понад 30 українців.

«Ми задекларували можливість виконання у Варшаві кілька десятків тестів, які за кілька годин підтвердять, чи люди хворіють на вірус А/H1N1», - сказав А.ФРОНЧАК.

Він сказав, що український посол передав цю інформацію українському уряду й польська сторона очікує на рішення української влади в цій справі.

«Ми готові до надання такої допомоги кожної хвилини», - відзначив він.

А.ФРОНЧАК також наголосив, що Польща готова провести ці дослідження безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, вірус грипу А/H1N1 вперше з’явився у Польщі в травні 2009 року, але перебіг хвороби проходив набагато «лагідніше» за звичайний грип, через що польська влада з серпня відмовилися від госпіталізації хворих.

З травня до листопада у Польщі не зафіксованого жодного смертельного випадку серед 170 чоловік, котрі захворіли на нього.