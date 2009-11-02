Грузія направляє Україні гуманітарну допомогу
19:19, 02 листопада 2009Суспільство
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Для боротьби з епідемією грипу
Грузія направляє Україні гуманітарну допомогу, призначену для боротьби з епідемією грипу.
Про це УНІАН повідомили в Посольстві Грузії в Україні з посиланням на посла Грігола КАТАМАДЗЕ.
За даними Посольства, сьогодні за ініціативою Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ уряд Грузії виділив з державного резерву медикаменти і марлеві пов`язки.
Як заявив Г.КАТАМАДЗЕ, до України буде доставлено 7 тис. упаковок препарату «Таміфлю», 500 тис. марлевих пов`язок, 4 тис. катетерів і 20 тис. гумових рукавичок.
Гуманітарний вантаж прибуде до України 2 листопада і буде передано Міністерству охорони здоров`я.
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