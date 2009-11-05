Запаси нафти в США за тиждень впали

Комерційні запаси сирої нафти в США за тиждень з 23 по 30 жовтня 2009 р. знизилися на 4 млн. барелів і склали 335,9 млн., повідомляється в доповіді Міністерства енергетики США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), комерційні запаси сирої нафти в США протягом зазначеного період знизилися на 3,28 млн. барелів - до 336,2 млн.

Згідно з доповіддю Міненергетики США, станом на 30 жовтня 2009 р. запаси сирої нафти і похідних енергоносіїв характеризувалися такими тижневими змінами:

- сира нафта - запаси знизилися на 4 млн. барелів - до 335,9 млн., що вище показника на аналогічну дату попереднього року на 7,6%;

- бензини - запаси знизилися на 0,3 млн. барелів - до 208,3 млн., що перевищує показник того ж періоду 2008 р. на 7%;

- важкі дистиляти - запаси знизилися на 0,4 млн. барелів - до 167,4 млн., що вище за показник на аналогічну дату попереднього року на 31,2%.

Запаси стратегічного нафтового резерву за звітний тиждень не змінилися і склали 725,1 млн. барелів.

Власний нафтовидобуток в США за тиждень зріс з 5,357 млн. бар./день до 5,391 млн. бар./день; переробка нафти знизилася з 14,203 млн. бар./день до 13,97 млн. барр./день; завантаженість потужностей нафтопереробного сектора знизилася з 81,8% до 80,6%. Імпорт нафти скоротився з 8,890 млн. бар./день до 8,136 млн. барр./день.

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