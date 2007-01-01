Привітання Президента українському народові з Новим роком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна має потужний ресурс єдності. Про це глава держави заявив, вітаючи український народ з Новим роком і Різдвом Христовим.

У вітанні, яке транслювали всі найбільші українські телеканали, В.ЮЩЕНКО зазначив: “Надійшла святкова пора, світла і радісна пора Новорічних і Різдвяних свят. Минає п’ятнадцятий рік нашої незалежності. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко, найглибше усвідомив: ми всі є часткою України, ми всі відповідальні за неї”.

Серед найвизначніших подій року, що минув, глава держави згадав, “насамперед, події, де основну роль відіграла позиція суспільства, вчинок людини, досягнення особистості”.

Так, Президент відзначив, що у 2006 році, з волі людей, Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-33 років актом геноциду. На переконання В.ЮЩЕНКА, “це подія історичного масштабу, найбільш значущий факт національного життя у році, що минає. Ми віддали шану минулому, щоб йти вперед. Ми вчимося жити майбутнім”.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що цього року в нас народилося майже 400 тисяч немовлят. “Це прекрасні цифри, в них є Бог, в них є життя”, - сказав Президент.

За його словами, “ми перестаємо бути байдужими. Наймасштабнішою за роки незалежності стала благодійна акція «Дитяча лікарня майбутнього», яка об’єднала всю Україну.

При цьому він навів дані соціології, яка стверджує, що за 2006 рік серед українських громадян на 20% зросло почуття патріотизму, а головним рушієм зростання стала молодь Півдня і Сходу.

За словами В.ЮЩЕНКА, він відчув радість від того, що збірна України з футболу увійшла до вісімки найкращих команд світу; і гордість за українських миротворців, завдяки яким порятовано сотні тисяч життів.

“Є відчуття консолідації, коли ми святкуємо ювілей Львова і ювілей Дніпропетровська, коли зводимо пам’ятник Героям Крут і загиблим українцям у селі Павлокома у Польщі. Є відчуття зовнішнього інтересу до України і нашої міжнародної активності – через обрання України до Ради ООН з прав людини і через спрощення для українських громадян візового режиму Європейського Союзу. Є відчуття реальної свободи і доконаний факт економічного поступу. Українська економіка демонструє одні з найвищих у Європі темпи зростання. На 20% збільшились доходи людей”, - сказав Президент.

Водночас він наголосив, що “досягнення держави починаються з нас. Треба усвідомити: Україна – це держава з єдиною мовою, культурою, тисячолітньою історією і власним національним характером. І крім цього, Україна – держава, де має плекатися толерантність”. За словами В.ЮЩЕНКА, він шанує слова мудрості глав церков в Україні на підтримку ідей примирення і порозуміння.

Президент підкреслив, що “Україна має потужний ресурс єдності. Це найважливіший висновок року”.

Він відзначив, що “ми зуміли дотриматись демократичного курсу і провести перші чесні вибори. Ми вперше сформулювали політичний план розвитку країни – Універсал національної єдності. І водночас, суспільство стало свідком того, що український політикум знівелював вагу взятого зобов’язання”.

При цьому Президент звернув увагу “на три прості пріоритети: українські політики мають дотримуватись домовленостей; у владі не може бути атмосфери війни; Україні потрібне нове дихання. Нам потрібні нові імпульси в економіці, у створенні єдиного національного гуманітарного простору”.

В.ЮЩЕНКО побажав українському народу злагоди, єдності і добра у 2007 році.

“Я прошу в Господа захисту для нашої країни, - сказав він. - І з щирими побажаннями звертаюся до кожного громадянина і до кожного покоління. Я бажаю достатку, тепла і затишку старшим поколінням. Я бажаю вдачі і наснаги тим поколінням, які сьогодні несуть головну відповідальність за стан у країні і в суспільстві. Я бажаю наполегливості, стійкості і натхнення молодшим поколінням. Усім нам я бажаю міцного здоров’я, щастя і любові”.

Завершуючи своє вітання, Президент побажав усім гарних святкувань, веселого Різдва і смачної куті.