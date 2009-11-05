На Львівщині відкрили "грипозну" справу проти чиновників

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило провадження у справі проти Головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, яке вчасно не вжило заходів щодо контролю за забезпеченням медпрепаратів та відпуском населенню лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівського обласного територіального відділення АМК.

«Це призвело до виникнення дефіциту на вказану групу ліків, утруднення можливості їх придбання населенням у необхідних випадках при захворюванні. Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації не вжило заходів недопущення та усунення дефіциту лікарських засобів та виробів медичного призначення в області», - зазначається у повідомленні.

У зв’язку зі зростанням цін на лікарські та медичні засоби «грипової» групи спеціалісти Львівського відділення АМК проводять перевірки учасників фармацевтичного ринку на предмет завищення вартості ліків та виробів медичного призначення. У відділенні створені робочі групи, які разом зі співробітниками УСБУ у Львівській області провели перевірки найбільших аптечних закладів, таких як ТзОВ "Ваша Аптека", ТзОВ "ЗІ", ПТП МП фірма "Едельвейс".

Під час перевірок було виявлено, що за період з 23 по 30 жовтня зазначені суб’єкти господарювання необґрунтовано підвищили ціни на лікарські та медичні засоби «грипової» групи, інформує прес-служба.

За результатами перевірок Львівське обласне відділення АМКУ відкрило провадження у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТзОВ "Ваша Аптека", ТзОВ "Аптека ЗІ", ПТП МП фірма "Едельвейс" у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.