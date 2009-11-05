Нафтогаз завершив реструктуризацію зовнішніх боргових зобов'язань

НАК «Нафтогаз України» сьогодні успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій і зобов`язань з двосторонніх кредитів на єдиний listed інвестиційний інструмент.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні сказано, що нові облігації, випущені під гарантії уряду з погашенням у 2014 році, ставка купона за якими становить 9,5%, сьогодні було подано в клірингові системи.

Компанія відзначає, що ця реструктуризація є важливим етапом подальшого розвитку компанії. Змінений борговий портфель компанії включав єврооблігації на суму 500 млн. дол. з терміном погашення 30 вересня 2009 року і двосторонні кредити на загальну суму 1,1 млрд. дол. Більш ніж 93% власників облігацій і 100% інших кредиторів компанії проголосували на підтримку програми реструктуризації.

У повідомленні також вказується, що компанія і її радники доклали великих зусиль для підготовки пропозиції обміну, яка включала комплексну реструктуризацію п`яти окремих інструментів з їх подальшим обміном на новий інструмент. Компанія задоволена тим, що умови транзакції зустріли значну підтримку з боку кредиторів.

«Це був технічно важкий процес, з яким керівництво компанії і її радники успішно впоралися. Окрім позбавлення від значного фінансового навантаження на «Нафтогаз», ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу і демонструє успішну співпрацю з урядом», - цитує прес-служба голову правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня більшість тримачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на суму 500 млн. дол. погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію - обмін зовнішніх зобов`язань, включаючи розгляд поданих заявок на обмін нинішніх зобов`язань на нові облігації, деноміновані в доларах США, у співвідношенні 1:1, термін погашення за якими наступає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка за купоном визначена на рівні 9,5%.

НАК «Нафтогаз України» також вела переговори про реструктуризацію іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,1 млрд. дол., яку він пропонував провести на тих самих умовах, що й реструктуризацію єврооблігацій.

Довідка УНІАН. Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» було випущено в 2004 році. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол., термін погашення – 30 вересня 2009 року.