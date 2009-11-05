На Прикарпатті за добу захворіли 363 медпрацівники
23:16, 05 листопада 2009Суспільство
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У тому числі студенти
На Прикарпатті з початку епідемії грипу уже захворіло 1545 медичних працівників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.
За її словами, лише за останню добу захворіло 363 медпрацівники, з яких 92 лікаря, 172 працівники середнього медперсоналу, у тому числі і студенти-інтерни національного медичного університету.
Водночас, вона зауважила, що всі лікарі, які контактують з хворими, забезпечені препаратом «Таміфлю». Епідемія на Прикарпатті розпочалася 28 жовтня.
Довідка УНІАН. На сьогодні на Прикарпатті померло від вірусної пневмонії 16 осіб.
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