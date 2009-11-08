У Новий рік Україна увійде з газом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Новий рік Україна увійде з газом.

Про це він сказав в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

«Увійде з газом», - зауважив Президент.

Водночас він підкреслив, що відповідно до контрактів, підписаних прем’єр-міністром України 19 січня цього року в Москві, за два місяці, що залишились до Нового року, Україна має спожити 16 млрд. куб.метрів газу.

При цьому, за словами Президента, максимум, що зможе спожити Україна, - це 5 млрд. куб.метрів.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що за це передбачені штрафні санкції. «Це домовленості, які роблять нас колонією, і не тільки в енергетичному, не тільки в економічному, а й у політичному плані», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЮЩЕНКО заявляв, що «Україна ризикує одержати штрафні санкції від "Газпрому" в розмірі майже 8 мільярдів доларів за недобір газу”.

“Весь світ чекає кожне сьоме число наступного місяця, як здійснюватимуться розрахунки (України з Росією за газ – УНІАН). За поточний рік Україна спожила газу на 4 млрд.дол., з яких половина у будь-який час поточного року заплачена кредитом. Крім того, Україні налічено на сьогодні 7,8 млрд.дол.штрафів", - сказав В.ЮЩЕНКО.

6 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» розрахувався з «Газпромом» за газ, поставлений до України в жовтні цього року. При цьому прем’єр зазначила, що провести проплату було досить складно.