Українських медиків безплатно навчать діагностувати грип А/H1N1

Власну практику експрес-діагностики вірусу грипу запровадила лабораторія столичного центру персоналізованої медицини «Eurolab». Про це УНІАН повідомив голова благодійного фонду «Eurolab» А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Спеціалісти центру готові поділитися знаннями і досвідом з колегами. Задля цього Громадська ініціатива народний штаб «Кияни проти грипу» за підтримки благодійного фонду організовує безплатний семінар для лікарів з усієї України.

«У поточній епідемічній ситуації вкрай важливо, аби всі медики, особливо дільничні лікарі, терапевти і педіатри, знали базові принципи і можливості діагностування вірусу A/H1N1”, - зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він переконаний, що ті знання і навики, якими володіють спеціалісти «Eurolab», будуть надзвичайно корисними і прикладними для медиків, надто на тлі зростання кількості випадків захворювання на грип A/H1N1.

Детальну інформацію про можливості і розклад навчання можна отримати, зателефонувавши на номер «гарячої лінії» 044-206-20-00.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип та поінформувати про особливості перебігу хвороби й запобіжні заходи. Однією з перших ініціатив, організованих народним штабом за підтримки благодійного фонду «Eurolab», було встановлення безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торговельно-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 та перебіг хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua