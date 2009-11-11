Невідомий загинув від рикошету, відкривши стрільбу в нарколабораторії
01:54, 11 листопада 2009Суспільство
1166 0
Повідомлення із США
Невідомий відкрив стрільбу в лабораторії з аналізу наркотиків в передмісті Портленда на північному заході США, двоє людей загинули, ще двоє одержали поранення, повідомляє Associated Press з посиланням на представників поліції.
Трагедія сталася у вівторок об 11.48 за місцевим часом.
За даними поліції, серед загиблих одна жінка і що сам нападник, який помер від поранення, одержаного в результаті рикошету кулі. Потерпілі госпіталізовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter