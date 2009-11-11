До Івано-Франківська привезли гуманітарну допомогу з Литви
18:33, 11 листопада 2009Суспільство
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Сьогодні до Івано-Франківська прибув літак ВПС Литви з вантажем гуманітарної допомоги уряду Литви, до складу якого включені медичні препарати, одноразові респіраторні маски та інші медичні засоби, необхідні для боротьби з поширенням епідемії грипу в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-Службі міністерства закордонних справ України, вантаж зустріли уповноважені представники МЗС України, Івано-Франківської облдержадміністрації та ДП „Укрвакцина”.
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