До Івано-Франківська привезли гуманітарну допомогу з Литви

Сьогодні до Івано-Франківська прибув літак ВПС Литви з вантажем гуманітарної допомоги уряду Литви, до складу якого включені медичні препарати, одноразові респіраторні маски та інші медичні засоби, необхідні для боротьби з поширенням епідемії грипу в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-Службі міністерства закордонних справ України, вантаж зустріли уповноважені представники МЗС України, Івано-Франківської облдержадміністрації та ДП „Укрвакцина”.