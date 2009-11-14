Експерт: в Україні долають епідемію грипу A/H1N1 в ручному режимі

В Україні долають епідемією грипу A/H1N1 у ручному режимі.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив засновник і президент фонду Eurolab Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, створюється враження, що в нашій країні “ніхто не знав про свинячий грип” або ж “була стовідсоткова готовність і країна була імунізована”. “Насправді це виявилося неправдою і довелося прикласти максимум зусиль. До того ж боротьба з епідемією проходить на тлі міфів", – зауважив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Один з них, на думку президента фонду Eurolab, це міф про те, що в світі не існує специфічних вакцин проти вірусу A/H1N1. «Це – неправда. Тільки в Америці існує 8 виробників таких вакцин. Понад 150 мільйонів доз підготовлено різними виробниками для передачі країнам третього світу. Кількість цих країн – 100", – зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він переконаний, що у нашій країні була можливість імунізувати населення. “Те, що у нас хворіють сотні медпрацівників – які на передовій боротьби з грипом, це відповідальність керівників, які не забезпечили вакцинацію. Лікарі - це перша група ризику. Тому ВООЗ завжди спочатку передає вакцини працівникам охорони здоров’я", – зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ, водночас підкресливши, що жодним чином нікого не закликає вакцинуватися.

“Це справа кожного з нас. Але уряд, МОЗ, фахівці повинні забезпечити нам і нашим сім`ям вибір. А не заявляти, що ми не вакцинуватимемо, тому, що у нас немає вакцини. Якби був порядок з імунізацією населення, то зараз не було б заяв про те, що часник і рясне пиття – найкращі засоби проти грипу”, - вважає А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, зараз в Англії теж хворіють близько 1 мільйона осіб, але проходить вакцинальна кампанія. “14 мільйонів англійців щеплять, в Америці - понад 150 млн. американців. У американців головне питання – чи встигнуть мене прищепити до хвороби? Не хочу, щоб склалася думка, що я педалюю цю тему, але ми повинні розуміти, що ВООЗ рекомендує вакцинацію, як головний засіб у протистоянні епідемії грипу", – підкреслив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він також висловив думку про необхідність організовувати в країні освіту населення. “Тут неможливо не пригадати про санпросвіту. Щось подібне має бути у нашій країні, оскільки маніпулювати громадською думкою, особливо на тлі страху, дуже легко", – переконаний А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.