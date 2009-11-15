Російський експерт: обхідні газопроводи потрібні в будь-якому разі

Росія не відмовиться від будівництва обхідних газопроводів навіть, якщо після президентських виборів в Україні відносини між країнами покращаться.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив заступник генерального директора Центру політичних технологій (РФ) Олексій МАКАРКІН.

«Я думаю, що Росія втомилася домовлятися з різними українськими владами й все-таки хотіла б, щоб основи експортних трубопроводів були в обхід транзитних держав. Це стосується як України, так і Білорусі», - сказав О.МАКАРКІН.

Він зазначив, що при тому, що Росія є найбільшим акціонером «Білтрансгазу», вона все одно просуває «Північний потік».

«У керівництва Россі є чітке розуміння, що процес поставок енергоносіїв потрібно диверсифікувати», - підкреслив він.

О.МАКАРКІН упевнений, що зараз малоймовірно, що з`являться умови, за яких Росія відмовиться від будівництва «Північного потоку» й «Південного потоку». За його словами, керівництво Росії дуже серйозно вклалося в усі ці проекти й у результаті змогло по двох цих газопроводах знайти підтримку в західних партнерів – Італії та Німеччини.

«Відмовлятися від них Росія не збирається – для цього немає ніяких стимулів. Можуть бути фінансові проблеми, але вони навіть у кризу вирішувані», - впевнений він.

О.МАКАРКІН вважає, що після введення в експлуатацію нових газопроводів інтерес європейців до України зменшиться, але все одно якась частина газових потоків йтиме через Україну.

«Якщо виникне конфліктна ситуація – завжди буде альтернатива. Європейці не проти цих потоків, оскільки не хочуть опинитися в кризових ситуаціях. Водночас ЄС разом із «потоками» розглядає питання поставок із інших джерел, щоб не опинитися в залежності тільки від РФ», - сказав він.

На його думку, саме для цього протегується Набукко. Правда питання фінансування цього проекту й наявність ресурсної бази для нього залишається поки відкритим, додав О.МАКАРКІН.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Росія узгодила будівництво «Південного потоку» з усіма партнерами. 14 листопада Росія й Словенія підписали угоду про співпрацю за проектом «Південний потік». Раніше такі договори було підписано з іншими країнами: Болгарією, Сербією, Угорщиною та Грецією.

5 листопада ц.р. уряди Швеції та Фінляндії видали компанії «Nord Stream AG» дозволи на використання своїх виняткових економічних зон (ВЕЗ) для прокладання морського газопроводу «Північний потік» через Балтійське море.

20 жовтня Данія дала дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік».