Тимошенко: Україні в рамках СНД важливо створити ядерно-паливний цикл

Україні важливо під час виконання концепції співпраці СНД у сфері енергетики створити власний ядерно-паливний цикл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Ялті за підсумками засідання прем`єрів країн СНД.

«Для України положення підписаних документів конвертуються в нашу давню мрію, і зокрема - створення власного ядерно-паливного циклу», - сказала глава українського уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україні «надзвичайно важливо брати участь в єдиному центрі збагачення урану, надзвичайно важливо побудувати власний завод з виробництва ядерного палива».

Вона також наголосила на важливості спільних зусиль, зокрема за участю Російської Федерації, для добудови двох блоків Хмельницької АЕС – третього і четвертого.

«Наш політичний суверенітет має підтримуватися нашою енергетичною незалежністю і максимальною самодостатністю», - сказала глава Кабміну.

За її словами, побудова такої співпраці в рамках СНД є цікавою для Української держави.

Зі свого боку голова виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ повідомив, що концепція співпраці у сфері енергетики передбачає «спільне створення енергетичних об`єктів», зокрема будівництво об`єктів ядерної енергетики.

Важливим пунктом є також спільний пошук країнами СНД і використання альтернативних джерел енергії, спільне використання ліній електропередач.

Як повідомляв УНІАН, уряд постановою від 23 вересня 2009 року №1004 затвердив Державну цільову економічну програму «Ядерне паливо України». Документом передбачено, що Україна має намір спрямувати 13,5 млрд. грн. на створення елементів ядерного паливного циклу до 2014 року.

Програмою, зокрема, передбачено будівництво до 2013 року першої черги заводу з фабрикації ядерного палива, будівництво підприємства з виробництва комплектуючих елементів для тепловиділяючих складок з цирконієвого прокату, технічне переоснащення і модернізація існуючих цирконієвих виробництв, збільшення видобутку уранової руди до 1,25 млн. тонн на рік, концентрату урану - до 1880 тонн на рік.

Програма розрахована на 2009-2013 роки. Обсяг фінансування програми зі спеціального фонду держбюджету прогнозується на рівні 4,335 млрд. грн. Крім того, з інших джерел планується залучити 9,215 млрд. грн.

На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

Термін дії довгострокового контракту на постачання ядерного палива між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» закінчується 1 січня 2010 року.

30 жовтня джерело в «Росатомі» повідомило УНІАН, що контракт між ВАТ «ТВЕЛ» і НАК «Енергоатом» про постачання ядерного палива на українські АЕС планується підписати на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, що відбудеться в Ялті в листопаді цього року. Згідно з домовленостями, зафіксованими в підсумковому протоколі квітневого засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, Україна і Росія мали до 15 липня ц.р. укласти довгостроковий контракт на постачання ядерного палива для АЕС України після 2010 року.

Зокрема, в домовленостях зафіксовано, що за умови укладення довгострокового контракту на постачання ядерного палива для АЕС України після 2010 року на 12 діючих енергоблоків АЕС, а також за умови закупівлі українською стороною у Росії, починаючи з 2011 року, всього обсягу послуг зі збагачення урану російська сторона забезпечить свою участь в будівництві заводу з фабрикації ядерного палива в Україні за російськими технологіями. При цьому передбачається, що підприємство буде побудовано до терміну, необхідного для забезпечення перших паливних завантажень 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, які планується ввести в експлуатацію в 2015-2016 рр.

20 листопада в Ялті глави урядів Співдружності незалежних держав ухвалили рішення відправити на доопрацювання план заходів, спрямований на реалізацію концепції співпраці у сфері енергетики. «Ухвалено рішення обговорити і прийняти концепцію співпраці у сфері енергетики, але план заходів щодо її реалізації направити на додаткове доопрацювання», - повідомив С.ЛЕБЕДЄВ.

Це рішення ухвалене на засіданні прем`єрів у вузькому колі, уточнив він.